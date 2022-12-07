Şenol Güneş: 2 oyuncumuz hafta içi gelecek

Beşiktaş’ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, hafta 2 takım oyuncusunun idmanlara katılacağını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin’in gündemlerinde olmadığını söyledi.

Deneyimli teknik adam, Antalya’daki kamp çalışmalarını sürdürdükleri otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güneş, Caner Erkin’in transfer gündemlerine gelmesine ilişkin soruya yanıt verdi.

“Caner’i severim. İyi bir oyuncudur. Caner ile hiç görüşme yapmadım. Görüşecek bir durum da olmaz, benim yapmam doğru olmaz. Öyle bir şey olsa da zaten bilinir. Caner’e de sorabilirsiniz ama şu anda Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok. Şu anda gündemde yok.”

“Hiçbir oyuncuyla ilgili şu anda düşüncem yok”

70 yaşındaki teknik adam, şu an transfere ilişkin hiçbir görüşünün bulunmadığını anlattı.

“Hiçbir oyuncuyla ilgili şu anda düşüncem yok. Eldeki oyuncularla kupa dahil 6 maçı geçireceğim. Transfer ayı geldiğinde ben de karar vermeyeceğim. Benim düşüncem olacak, yönetim karar verecek. Şu anda net bir şey yok. İyi oynayan oyuncuya büyük bir talep gelebilir onun sayesinde başka oyuncular alırsınız.”

Güneş, oyuncuların iyi niyetle çalıştığını anlattı.

“Anlattıklarımızın anlaşılması, onun uygulanması, o imkanları bulup maçta görmek istiyoruz. Onları iyi görebilirsek sıkıntılarımızın azalacağını düşünüyorum. Günde 2 idman yapacağız. Bunlar içinde müsabakalar da var. Müsabaka günleri de idman yapacağız ama tabi oynayanlar oynamayanlar şeklinde ayıracağız. Bu 1 haftayı daha yoğun geçirip gelecek hafta daha şekillenecek bir hal alacağız. Anlatmaya çalıştığımız şey oynanan oyunu nasıl daha fazla geliştirebiliriz. Bugün de önde baskıyı, birlikte baskı yapmayı, birlikte hücum etmeyi anlatmaya çalışıyoruz. Oyuncuların alışkanlıkları var. Topla oynamak isteyenler var, boş alan oluşturmada sıkıntı yaşayanlar var. Reaksiyon koordinasyon ve testler yapıyoruz. Kuvvet sıkıntısı olan oyuncularımız var, onları toparlamaya çalışıyoruz.”

Güneş, sakatlığı bulunan oyunculara ilişkin de açıklama yaptı.

“2 oyuncumuz hafta içinde gelecek. Diğer ikisi Dünya Kupası’nda olduğu için biraz daha geç gelecek. Zannediyorum hem kupa hem lige kadar hazır oluruz. Sakatlara gelecek olursak Ghezzal burada ama tedavisi ayrı yapılıyor. O uzun süreli. Umut yarın öbür gün katılır. Josef de Souza da zannediyorum haftaya katılır. Josef’te iki ayak arasında yüzde 17 kuvvet farklılığı var, yüzde 10’un altına düşmesini bekliyoruz.”

“Mevcut oyuncularla en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz”

Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin bugün kampa geleceğini ifade eden Güneş, transfere ilişkin başkanla hiçbir şey konuşmadıklarını aktardı.