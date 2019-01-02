Şenol Güneş, 5 oyuncuyu gönderiyor

Beşiktaş’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, takımdan 5 önemli futbolcuyu göndermeye hazırlanıyor.

Beşiktaş’ta 5 ismin bileti kesildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in raporları doğrultusunda Tolga Zengin, Enzo Roco, Gökhan Töre, Vagner Love ve Cyle Larin ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

Ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve zirveden oldukça uzaklaşan Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş’in geleceği belirsizliğini koruyordu. Siyah- Beyazlı yönetim, Beşiktaş’a üst üste iki şampiyonluk yaşatan kurt hocanın arkasında durdu ve Güneş ile ‘devam’ kararı aldı. Tecrübeli teknik adam da faturayı öğrencilerine kesti. Görevine devam etmesi kesinleşen Güneş’in, Tolga Zengin, Enzo Roco, Gökhan Töre, Vagner Love ve Cyle Larin ile yolların ayrılması gerektiğini yönetime ilettiği öğrenildi.

5 ismi de gelecek planlamasında düşünmeyen başarılı çalıştırıcı, bu futbolcuları Antalya kampı kafilesine de dahil etmeyecek. Siyah-Beyazlı yönetimin ise söz konusu oyuncular için gelecek tüm teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedilirken, aynı zamanda 5 ismin görüşmelerde takas olarak kullanılabileceği belirtildi.

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