Şenol Güneş: “Beklentilerimizin Altında Kaldık”

TEKNİK DİREKTÖRDE KAYIP DUYGUSU

Trabzonspor’un teknik direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor ile oynanan maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Takımının galibiyet hedefiyle sahaya çıktığını ancak hem kendilerinin hem de rakiplerinin bazı sorunları olduğunu dile getirdi. Güneş, takımın sahaya yansıtmak istedikleri oyun planından uzak kaldıklarını ifade etti ve “Ne yazık ki beklentilerimizin altında bir performans sergiledik. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz” dedi. İlk yarının ortalarında rakiplerinin kendilerinden daha iyi göründüğünü fakat net gol pozisyonu bulamadıklarını belirtti.

İKİNCİ YARIDA OLUMLU DEĞİŞİKLİK YAPILAMADI

İkinci yarıda oyuna müdahale ettiklerini ancak bekledikleri dönüşümü sağlayamadıklarını söyleyen Güneş, “İlk yarının ortalarına doğru biraz daha oyuna ortak olduk” ifadelerini kullandı. Topa sahip olmaya çalıştıklarını ve kenarlardan tehlikeli ataklar geliştirdiklerini fakat golü bulamadıklarını belirtti. İkinci yarıda daha iyi bir sonuç beklerken, durumun tam tersi olduğunu aktararak, “Yaptığımız değişiklikler de istediğimiz etkiyi yaratmadı” dedi.

TRANSFER PLANLARI AÇIKLANDI

Basın toplantısında transfer konusuna da değinen Güneş, savunma hattına takviye yapacaklarını duyurdu. Savic’in dönüşünün kendileri için önemli olduğunu belirten Güneş, “Ancak yine de bir stoper transferi yapacağız, genç ya da tecrübeli olabilir” ifadelerini kullandı. Ayrıca orta saha transferini de değerlendirdiklerini, mevcut oyuncuların durumu ve takımdan ayrılacak isimlere bağlı olarak başka bölgelere de transfer yapabileceklerini belirtti. Zubkov’un transferinin tamamlandığını ve kaliteli bir oyuncu olduğunu aktararak, “Umarım takıma önemli katkılar sağlar” diye ekledi. Trabzonspor’un transfer dönemindeki yol haritası, taraftarlar açısından büyük merak uyandırıyor.