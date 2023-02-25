Şenol Güneş: Beni mahcup etmeyin

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının durumunu değerlendirdi ve kalecilerden kendisini mahcup etmemelerini istedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kalecileri; Ersin, Mert, Emre ve Utku’yla yaptığı görüşmede tüm kalecilere güvendiğini ve bundan dolayı kendisini mahcup etmemelerini söyledi.

Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 15 puan gerisinde olan Beşiktaş’ta kaleci problemi çözüldü. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ersin, Mert, Emre ve Utku’yla yaptığı görüşmede tüm kalecilere güvendiğini belirtti.

Ersin Destanoğlu’nun yetersiz performansı sonrası göreve geldikten sonra kaleyi Mert Günok’a emanet eden deneyimli teknik adam, bazı taraftarların her şeye rağmen yabancı kaleci istemesinin ardından kalecilerini toplayarak bir motivasyon konuşması yaptı.

Güneş konuşmasında şu ifadelere yer verdi.

“Sizlere çok güveniyorum. Kim oynarsa oynasın kaleyi başarıyla koruyacağından eminim. Bir kaleci arayışımız yok. Beni mahcup etmeyin.”

Mert kaleyi bırakmadı

Mert Günok, kaleyi devraldıktan sonra çıktığı 11 maçta kalesinde 10 gol gördü. Rakiplere 3 kez geçit vermeyen deneyimli eldiven, bu süreçte zaman zaman hatalı goller yese de formayı bırakmadı. Şenol Güneş’in çok güvendiği Mert, maçlarda kritik anlarda yaptığı kurtarışlar ile dikkat çekti.