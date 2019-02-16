Şenol Güneş: Beşiktaş izin verdi

Lucescu’nun ardından A Milli Takım’ın başına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni görevi hakkında konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 galip ayrıldıkları Yeni Malatyaspor deplasmanının ardından basın toplantısında Milli Takım ile ilgili gelen soruyu cevapladı.

Beşiktaş’ın 2-1 kazandığı Yeni Malatyaspor maçının ardından Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü basın toplantısında konuştu. Adı bir süredir milli takım ile anılan Güneş milli takım sorularının sorulması üzerine, “Milli takımla ilgili sezon sonu anlaşabileceğimi söyledim. Çünkü kulüp de buna izin verebildiği için zaten bir sorun gözükmüyor. Görüşmeler oldu, bekliyoruz. Sezon sonunda oturup konuşuruz” diyerek milli görevi istediğini ifade etti.

Yönetimin milli takımla görüşmek üzere kendisine izin verdiğini de dile getiren Güneş, Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini açıkladı.

Ay yıldızlı ekipte kısa süre önce teknik direktör Mircea Lucescu ile yollar ayrılmıştı.

FANATİK