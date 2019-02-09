Şenol Güneş, Beşiktaş’tan ayrılıyor

2015 yılından beri Beşiktaş’ı çalıştıran teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

Fanatik’in haberine göre; deneyimli teknik adam ile Başkan Fikret Orman’ın arasının iyi olmadığı, biriken sorunların tarafları ayrılık noktasına getirdiği bildirildi. Kamuoyu önünde iki taraf uyumlu bir çalışma ortamı olduğunu söyleyen açıklamalar yapsa da kapalı kapılar ardında durumun çok farklı olduğu, sert tartışmaların yaşandığı öğrenildİ.

ÇEBİ’DEN SONRA…

Şenol Güneş’in özellikle Beşiktaş’a gelmesinde büyük katkısı olan Ahmet Nur Çebi yönetimden ayrıldıktan sonra kendisini yalnız hissettiği ve yönetimden gereken desteği göremediği için sıkıntılı olduğu gelen bilgiler arasında. Bugün Bursa ile Vodafone Park’ta kritik bir mücadeleye çıkacak olan siyah-beyazlılarda kararın, karşılaşmanın ardından açıklanacağı bildirildi.