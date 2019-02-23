Şenol Güneş: Biz F.Bahçe’den daha iyiyiz

Beşiktaş’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güneş, derbi zaferi için stratejisini belirledi. Son birkaç gündür idmanlardan sonra bile tesislerden ayrılmayan ve sabahlara kadar rakibinin maçlarını izleyen tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe’nin işini hızlıca bitirmenin planlarını yapıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e göre derbinin anahtarı sakin olmak… Son dönemde kazanılan ve kaybedilen derbileri inceleyen tecrübeli teknik adama göre oyuncuları ne zaman sinirlerine hakim olduysa kazanıyor; ne zaman rakip oyuncuların kışkırtmalarına kapıldı, o zaman sahadan üzgün ayrılıyor. Oyuncularıyla derbi konuşması yapan Güneş, “Rakibimizden her anlamda öndeyiz. Sadece puan farkına bakarak söylemiyorum. Bu farkı sahada sakince ortaya koyup, galibiyetimizi alıp yolumuza bakacağız. Sert futbolla karşılaşabiliriz, her şeye hazırlıklı olun. Sadece ama sadece futbolu düşünün, gerisi kendiliğinden gelir” uyarısını yaptı. Oyunun ilk bölümünde sarı-lacivertlilerin soluğunu kesmek isteyen Güneş, oyuncularından başlama düdüğüyle birlikte rakip kaleye saldırmasını istiyor. Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu şartları ve futbolcularının psikolojik olarak kötü durumda olmasını değerlendirmek isteyen başarılı teknik adam, ilk yarım saatte sergilenecek baskılı oyunla zafere uzanmayı planlıyor. Şenol Güneş’in bu stratejisini uygulamakta en büyük yardımcısı ise Vodafone Park tribünlerini hınca hınç dolduracak taraftarlar olacak. TUZAĞA DÜŞMEYİNTaraftarların maçın başlamasıyla birlikte yapacakları yoğun desteğe takımın da eşlik etmesini isteyen Şenol Hoca, ilk yarım saat içinde gelecek golden sonra oyunun kontrolünü tamamen ele geçirmeyi düşünüyor. Hafta içinde yapılan idmanlarda oyuncularına hızlı olmaları konusunda taktikler veren tecrübeli çalıştırıcının, rakip futbolcuların oyunun ilk bölümünde atmosfere ısınamadığı anlarda golü bulmalarının kolay olacağını söylediği öğrenildi. Öte yandan maça baskılı başlarken kontrolsüz faullerden ve gerginliklerden uzak durulmasını isteyen Şenol Güneş’in, rakibin tahriklerine karşı tuzağa düşülmemesini de istedi. Tecrübeli teknik adamın daha önce iyi oynamalarına rağmen gördükleri kartlar yüzünden kontrolü kaybettikleri maçları hatırlatarak futbolcularını ikaz etti. Güneş “Hakemle ve rakiple dalaşmayın, lüzumsuz kart görmeyin” dedi. MORALLER YERİNDEFenerbahçe’yi evinde misafir edecek olan Beşiktaş’ta keyifler yerinde. Çalışmaların neşe içinde geçtiği öğrenilirken yönetimin derbi primini 40 bin lira olarak belirmesiyle futbolcuların moralinin daha da arttığı öğrenildi. Öte yandan siyah-beyazlılar derbi hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Gözünden rahatsız olan Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.

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