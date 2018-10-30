Şenol Güneş: Bize yakışmıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklama yaptı ve oynanan futbolu değerlendirdi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çaykur Rizespor’un arzulu ve saldırgan başladığını belirterek, “Rakibin 10 kişi kalması ve golleri bulmamızın ardından, avantaj bize geçti.” dedi.

İkinci yarıda da avantajlı olduklarını anlatan Güneş, “Bu maçta özellikle 3 puan önemliydi. Aynı zamanda iyi oynayıp, taraftarlar ile oyuncu ilişkisindeki olumsuzlukta mesafe almak istiyorduk. Bazı oyuncularda kırılmalar oldu. Kartı olanların bazılarını dinlendirdik. Ancak Quaresma, beklemediğim şekilde kart gördü.” diye konuştu.

Daha çok gol atabilecek pozisyonlar bulduklarını kaydeden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maç o tempoda oynanmadı. Nasılsa skor gidiyor havasında oynandı. Kazanmayı hak ettik. Sayısal fazlalıkta rakibin çıkmasına izin verilmesini doğru bulmuyorum. Bazen geriye doğru oynadık, rakibe şans verdik. Saha zemini de bozuktu. Vida’nın sarı kartında top sekerek eline geldi. Sonuç olarak mutluyuz. Taraftar üzgün dönmedi. Onları üzmek de bizim için olumsuz durum. Onlar semboldür, aynı zamanda müşteridir. Sen iyi oynarsan, müşteri çok olur. Daha iyi oynayarak bunu sağlayacağımızı düşünüyorum.”

Oyunculara fazla tepki gösterilmemesi gerektiğine ve bundan sonra transfer edilecek oyuncuların da aynı durumu yaşayabileceğine dikkati çeken Güneş, “Atma mevsimi değil, kazanma mevsimi. Başkası geldiğinde de aynı şey olabilir.” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Özyakup’a destek

Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Genk maçında olduğu gibi Çaykur Rizespor karşılaşmasında da taraftarların tepkisine maruz kalan Oğuzhan Özyakup’a sahip çıktı.

Oyunculara tepki göstermenin doğru olmadığını vurgulayan Güneş, “Biz bir aileyiz. Sıkıntılarımız olabilir. Çözmezsek dışarıdan parçalanma duygusunun önünü açarız. Zaten 1,5 senedir bu vardı. Sonuçların düştüğü yerde kaosu daha yönetemez hale gelirsiniz. Bu doğru değil. Elimizde başkan, yönetim, teknik heyet, oyuncular ve taraftar var.” değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş’ın geçmiş yıllara göre daha iyi durumda olduğunu kaydeden Güneş, şunları söyledi:

“Tabii ki sonuçlar iyi olsun. Para da olabilir. Değerleri yok etmek doğru değil. Aşk ile sevdayı karıştırmamak lazım. Aşk, hedefine ulaştığında biter. Sevda ise nefesin bitene kadar sürer. Bu taraftar takıma sevdalanmış. Kötü sonuçlarda paniğe düşüp, harcamak doğru değil. Önümüzde iki maç var. Havaya girerek devreye kadar çalışmak lazım. Sonra kararlar verilir verilmez. Sene sonunda da daha büyük kararlar verilir. Seyircinin mutsuz olması doğru ama bu sonucu değiştirmiyor. Öz güveni kaybettiriyor.”

Oğuzhan Özyakup’u Çaykur Rizespor maçında oynatarak olumsuz tabloyu yok etmeye çalıştığını belirten Güneş, “Oğuzhan istiyor ama bir türlü üstündeki yükü atamadı. İstediği gibi verimli olamadı. Seyircinin istediği yaratıcı paslarda ve gidip gelmelerde eksik kaldı. Seyirciyle kopmaya başladı. Başkalarına olmadı ama maalesef ona oldu. Güven kaybından sonra kolay değil, aşması lazım. Güçlü karakter, yetenekle beraber büyük, güçlü olması lazım.” şeklinde konuştu.

Genk karşılaşmasının ardından olumsuz tabloyla ilgili oyuncularla konuştuğunu anlatan Güneş, “Taraftarların beklentisine saygı duyduklarını ve yanıtı çalışarak vermek istediklerini konuştuk. Kazanma hırsının aklın önüne geçmemesi lazım. Morale de ihtiyaç var.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yeni bir çıkışa ihtiyaç var”

Güneş, şampiyonluk yarışında yolun daha uzun olduğunu vurgulayarak, “Çok puan kaybımız var. İki puan ortalamasının altına düşmemiz bize yakışan şey değil. 26 puanın altında olmamamız gerekiyordu. Maalesef onlar oldu. İki yenilgi de beklenen şey değil. Yeni bir çıkışa ihtiyaç var.” diye konuştu.

Şenol Güneş, basın toplantısının sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, “Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun. Özellikle birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, bayramlarımızın, ülkemizin kıymetini bilelim.” ifadelerini kullandı.

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