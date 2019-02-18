Şenol Güneş, F.Bahçe’yi takibe aldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının karşı karşıya geleceği Fenerbahçe’nin maçlarını izliyor.

Beşiktaş’ta gelecek hafta pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe için düğmeye çoktan basıldı. Sezonun ikinci yarısına hızlı başlayarak 5 maçta 4 galibiyet alan siyah-beyazlıların hedefinde seriyi sürdürmek var.

Bu doğrultuda çalışmalara start veren teknik direktör Şenol Güneş de tesislerde adeta kamp kurdu. Usta çalıştırıcının sarı-lacivertli takımın oynadığı maçları izleyerek rakibin hücum ve defans organizasyonları hakkında not aldığı ifade edilirken, bugün start alacak antrenmanlarda taktik çalışmalara geçeceği bildirildi.

Talebelerine 1 gün izin veren Güneş’in derbi için motivasyon konuşmalarına da başladığı ve “Çıkıp sadece işimizi yapalım.”

“Aynı duygu ve düşünceyle. Başkan arkamızda, camia bizi seviyor. Taraftarın sevgisi tarif edilemez. Sabırlı olacağız, inatçı olacağız, en önemlisi de akıllı olacağız. Bu çıkışımızı devam ettireceğiz” dediği ifade edildi.

Öte yandan bazı isimlerle yakından ilgilenen tecrübeli teknik adamın, yardımcısı Guti’den Kagawa, Dorukhan gibi oyuncuları özel olarak derbiye hazırlamasını istediği kaydedildi.

Prim uygulamasını kaldırmasına rağmen bazı derbilerde bu kuralını bozan yönetimin, Fenerbahçe derbisi için özel bir prim düşündüğü belirtildi.

Üst üste galibiyetlerin gelmesi ve ligin 2. yarısında müthiş bir performansı sergilenmesi nedeniyle, yönetimin paket bir prim hazırlığı içine girdiği öğrenildi.

Bu arada Beşiktaş’ın, perşembe günü oynanacak Zenit – Fenerbahçe maçının takım halinde izleneceği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin Zenit karşısında Vodafone Park’taki derbinin provasını yapacağını düşünen Güneş’in sarı-lacivertlilerin son durumunu bu maçta çok daha iyi görebilecekleri için böyle bir karar aldığı gelen haberler arasında.

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