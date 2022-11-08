Şenol Güneş, Fenerbahçeli oyuncunun peşinde

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımı güçlendirmek adına Fenerbahçeli oyuncu ile görüşmelere başlıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Miha Zajc’ın transfer edilmesini istedi.

beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe’nin yıldız ismi Miha Zajc’ı kadrosunda görmeyi çok istiyor.

Beşiktaş’ın, Fenerbahçe’nin sözleşme yenilemediği için devre arasında satmak istediği Miha Zajc için teklif yapacağı belirtildi. Fenerbahçe’nin sezon sonunda bedelsiz ayrılma ihtimali olan Zajc için Beşiktaş’a nasıl bir cevap vereceği ise merak ediliyor.

Teklif reddedilirse sezon sonu beklenecek!

Beşiktaş’ın devre arasında teklifi kabul edilmezse sezon sonunda bonservisi elinde olacak Zajc için yeniden harekete geçeceği bildirildi.

İstanbul’da mutlu olan Zajc’ın Beşiktaş’ın teklifine sıcak bakacağı aktarıldı.