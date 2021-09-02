Şenol Güneş: Futbolun talihsiz tarafını yaşadık

A Milli Futbol Takımı’nın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, Karadağ maçı hakkında konuştu.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karadağ maçını TRT Spor’a değerlendirirken, “Oyunun ilk beş dakikasında önde bastık. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Skor üstünlüğünü yakaladık. Yediğimiz iki gol var. O bizim için olumsuz bir durum. İlk yarıyı farklı bitirmeliydik. Orada ilk golü yedik. Rakibi ortak ettik. İkinci yarı 15 dakika oyun kontrolü bizde ama sonra düşüşler başladı. Pozisyonları yokken duran toptan gol attılar. Pozisyonlar bizimdi, bizim gol atmamız gerekiyordu. Okay’ın ve Kenan’ın sakatlanmasıyla oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldık. Kazanılan frikikle yediğimiz bir gol var. Aslında oyun üstünlüğü, pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Futbolun talihsiz tarafını yaşadık. Daha fazla atmamız gerektiği halde berabere kaldık. Büyük bir şans kaçırdık. Hele de son dakikada olması üzüntü verici” dedi.

İkinci gol öncesi barajın üç kişi kurulmasıyla ilgili olarak sorulan soruya Güneş, “Bunlar bireysel konular. Üç tane kısa geldi baraja. Kaleci ile oyuncular arasında diyalog olabilirdi. Zaten barajlarımız bellidir. Kalecinin görüşüne göre üçtür, dörttür, beştir. O oldu, bu oldu… Bunlar tartışmaya açık konular. Bunların birinin üzerinden yapmayı doğru bulmuyorum. Kazanmamız gereken bir maçı, ihtiyacımız olan bir dönemde berabere bitirmemiz üzüntü verici” şeklinde yanıtladı.

Kenan Karaman’ın oyundan çıkmadan önce yaklaşık 10 dakika sahada aksadığı yorumu için de Güneş, “Sakatlığı olmadı. Çok koştu. Gayet de tempolu ve iyiydi. Ama son bölümde düştü. Olabilir. Değişiklikleri sağlıklılar üzerinden yapmaya çalıştık. Bütün oyuncular iyi niyetli ve gayet iyiydi. Yusuf’u alırken ortada top tutalım diye Orkun’u koyduk. Kenan ve Okay sakatlık nedeniyle çıktı. Zaten Kerem de elinden gelen gayreti gösterdi. Enes de rakibe baskı yapsın ve kafa toplarına çıksın diye aldık”