Şenol Güneş ile yollar ayrılıyor

Son olarak Hollanda karşısında mağlubiyet alan A Milli Takım’ın teknik direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrılması bekleniyor. Güneş’ten sonra milli takımın başına Aykut Kocaman ya da Okan Buruk gelebilir.

Euro 2020’de alınan başarısız sonuçların ardından Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda’ya 6-1 yenilen A Milli Takım’da Şenol Güneş’in koltuğu sallantıda. Dün TFF’nin Riva’daki tesislerinde 69 yaşındaki teknik direktör TFF Başkanı Nihat Özdemir’le toplantı gerçekleştirdi. Ancak görüşmeden devam ya da tamam kararı çıkmadı.

Ekim ayındaki milli araya kadar Şenol Güneş ile yolların ayrılması beklenirken tecrübeli antrenörün yerine Aykut Kocaman ya da Okan Buruk gelebilir.

Hürriyet gazetesinin haberine göre A Milli Takım için birkaç seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki Fatih Terim ya da Mustafa Denizli gibi tecrübeli antrenörleri 4 maç için takımın başına getirmek.

Diğer seçenekler ise büyük takım tecrübesi bulunan Aykut Kocaman ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk.

Löw de listede

Yabancı bir teknik direktörle devam kararı çıkması halinde ilk olarak Joachim Löw’e gidilecek. Alman çalıştırıcı Euro 2020’nin ardından Almanya Milli Takımı’nı çalıştırmayı bırakmıştı. Löw’ün yerine Bayern Münih’ten ayrılan Hansi Flick getirildi.