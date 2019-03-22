Şenol Güneş ilk 11’i belirledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımımızın bu akşam Arnavutluk ile karşı karşıya geleceği maın ilk 11’ini belirledi.
A Milli Futbol Takımı’nın başına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, ay-yıldızlı ekipteki ikinci dönemi bu akşam oynanacak Arnavutluk maçıyla başlayacak.
Milli Takım’daki ilk dönemine 16 Ağustos 2000’de başlayan ve 22 Mart 2004’te görevinden alınan Şenol Güneş, 15 yılın ardından, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ilk maçında ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak.
Şenol Güneş’in kadroya aldığı Fenerbahçeli Mehmet Topal ve Başakşehirli İrfan Can Kahveci sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almıyor. Mücadele 22.45’te başlayacak, TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.
Güneş’in 2. dönemindeki ilk maçına şu 11’le çıkması bekleniyor:
Mert Günok
Gökhan Gönül
Çağlar Söyüncü
Ozan Kabak
Hasan Ali Kaldırım
Mahmut Tekdemir
Emre Belözoğlu
Hakan Çalhanoğlu
Yusuf Yazıcı
Cenk Tosun
Burak Yımaz
FOTOMAÇ