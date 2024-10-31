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Spor

“Şenol Güneş’in Vazgeçmediği İki Oyuncu”

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ŞENOL GÜNEŞ’İN VAZGEÇMEDİĞİ İSİMLER

Bu sezon Trabzonspor’da Şenol Güneş, takımın iki önemli ismi olan kaptan Uğurcan ile Mendy’yi sahadaki performansları nedeniyle tercih ediyor. Tecrübeli teknik adam, bu iki oyuncuyu ligdeki 7 maçta da 90 dakika boyunca oynatıyor.

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Şenol Güneş’in bu sezonki kadro tercihlerinde Uğurcan ve Mendy’nin etkin rol oynaması dikkat çekiyor. Bu iki futbolcu, Trabzonspor’un başarısında kilit bir öneme sahip. Güneş, her iki oyuncunun da formunu sürdüreceğine inanıyor ve bu durum, takımın genel performansını olumlu yönde etkiliyor.

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