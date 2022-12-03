Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, takımdaki 5 oyuncu ile ilgili kararını duyurdu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Atiba, Josef, Dele Alli, Redmond ve N’Koudou için kararını verdi.

2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, sezon sonu sözleşmeleri bittiği için takımdaki geleceği merak edilen Atiba, Josef, Dele Alli, Redmond ve N’Koudou ile ilgili raporunu hazırladı.

Öte yandan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımda geleceği merak edilen isimlerle ilgili raporunu da netleştiriyor.

İşte Güneş’in verdiği kararlar ve sözleşmeleri sezon sonuna bitecek o isimlerdeki son durum:

Teknik direktör Şenol Güneş, Kanadalı orta saha Atiba’nın gelecek sezonda teknik ekipte olmasını istiyor.

Tecrübeli hocaya göre Brezilyalı futbolcu Josef de Souza kalsa da olur, gitse de…