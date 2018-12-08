Şenol Güneş: Memnun değilim

Beşiktaş’ın Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği maç sonrası açıklama yapan teknik direktör Şenol Güneş, sergilenen oyundan memnun kalmadı.

Bahçeşehir Okulları Stadı’ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, kazanma arzusunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, “Bugün kaybettiğimiz iki puan bizim için üzüntü verici ama daha da önemlisi oyundan memnun değilim. Skor da bizi tatmin etmedi. Sonuç olarak iki puan kaybettik.” diye konuştu.

Hücumda fazla pozisyon üretemediklerini ifade eden Güneş, mücadeledeki top kayıplarına dikkati çekti.

Güneş, “Tempomuz çok yavaştı. Temponun yavaş olması bu tip takımlara karşı etkinliği azaltır. Rakibin haklı olarak ‘alabirsem üç puan, alamazsam bir puan’ı beklemesi normal. Onlar elinden gelen gayreti gösterdi.” değerlendirmesinde bulundu.

Puan kayıplarıyla ilgili soru üzerine Güneş, “Puanların ne olacağı belli olmaz. Her maçta kaybedilen puanlar olumsuzluk arz ediyor. Bugün de bizim için beklenen bir kayıp değildi. Yarış devam edecek.” ifadelerini kullandı.

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