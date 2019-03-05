A Milli Futbol Takımı’nın başına geçen tecrübeli Teknik Direktör Şenol Güneş, mesaiye başlıyor.

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımımızın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı müsabakalarda, teknik direktör olarak Milli Takım’ın başında olacak.

1 Haziran 2019’da A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevini üstlenek olan Şenol Güneş, Millilerimizin Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 22-25 Mart tarihlerinde Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı müsabakalarda, teknik direktör olarak Milli Takım’ın başında sahaya çıkacak.

Tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar Beşiktaş’taki görevine de devam edecek.

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