Şenol Güneş: Oynamayı hak etmiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tecrübeli oyuncu Dele Alli ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü’ne elendikleri kupa maçının ardından üzgün olduklarını dile getirerek Dele Alli’nin oynamayı hak edecek seviyede olmadığını ifade etti.

ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda MKE Ankaragücü’ne penaltılarda elenen Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, Ankara’ya tur atlamak için geldiklerini belirtti.

“Maça kontrollü ve etkili başladık ama pozisyon zenginliğimiz yoktu.” diyen Güneş, şu ifadeleri kullandı:

“Rakibimiz savunma yaparak kontraya çıkma düşüncesiyle zaman zaman etkili oldu. Golü de buldular. Top kayıplarımız fazla oldu. Zemin de hızlı oynamayı engelledi, İkinci yarıda oyun ve pozisyon olarak üstündük. Kazanacağımız maç penaltılara kaldı. Penaltılarda iki taraf da kazanabilir. MKE Ankaragücü’ne başarılar diliyorum. Kupa hedefimiz vardı, üzgünüz. Bizim için ayakta durma zamanı. Yarış devam ediyor. Üç günde bir maç oynuyoruz. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Pazar günü de maçımız var. Yarış devam ediyor. Elendiğimiz için üzgünüz.”

“Dele Alli oynamayı hak edecek durumda değil”

Tecrübeli teknik adam, İngiliz futbolcu Dele Alli’nin henüz maç oynamak için hazır olmadığını dile getirdi.

Şenol Güneş, İngiliz futbolcunun süre almamasıyla ilgili, “Şu anki durumu, takım bütünlüğü içinde beklentilerimizi karşılamadı. Değerlendireceğiz. Dele Alli’nin şu an oynamayı hak edecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuyu göndermek başka bir şey ve buranın konusu değil. Dele Alli iyi, kariyerli bir oyuncu. Onun takıma katkı yapmasını bekliyoruz ama şu an katkı veremeyeceğini düşünüyoruz. Kendisi ve kulüple değerlendireceğiz.” şeklinde konuştu.