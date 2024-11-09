Şenol Güneş: ‘Oyuncuların Moral Sorunu Var’

MAÇ SONUFU HÜSRAN

Süper Lig’de Çaykur Rizespor’a 3-1 yenilen Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Güneş, “Kazanmak için çıktık sahaya, 3 puanla yeni bir ivme kazanırız diye ama 3-1 yenildik” diyerek maçın ardından yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

ÖNE GEÇMEK RAHATLATMADI

Öne geçmelerinin kendilerini rahatlatmadığını vurgulayan Güneş, “Öne geçmiş olmamız bizi rahatlatmadı, tam tersine daha çok geriye çekildik” şeklinde konuştu. Takımın pozisyon üretme konusunda daha cesur olması gerektiğini belirtirken, rakiplerine karşı oynanan futbolu da eleştirdi.

UMUTLAR YERLE BİR OLDU

Güneş, ikinci yarının başlangıcında umutlarını koruduklarını ancak takımın bekledikleri düzeyde performans göstermediğini kaydetti. “Rakip kaleye gitmek açısından daha çok pozisyon bulmayı düşünüyorduk. Uzak oynadık rakibe, rakip de son dakikada attığı golle bizimkiler demoralize oldu” sözleriyle takımın durumunu değerlendirdi.