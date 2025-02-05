Şenol Güneş: Puan Kayıpları Üzgünüz

MAÇIN SONUCU VE ÜZÜNTÜ

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Güneş, “Kazanmak için geldiğimiz müsabakada 2 puan kaybederek gidiyoruz” şeklinde belirtti.

POZİSYONLAR VE HATALAR

Güneş, takımının kazanmak için gerekli pozisyonları bulduğunu ancak rakibin oyun tarzını bilmesine rağmen 2 hatalı gol yediğini vurguladı. “Rakibin kendi sahasında kapanıp, kazandığı toplarla hızlı çıkma yapısını uyguladığını düşünüyorum” sözleriyle rakip takımın stratejisine de dikkat çekti. Hem hücumda gol kaçırmalarına, hem de savunmada yapılan basit hatalara odaklandı.

MORAL VE TEŞEKKÜR

Güneş, beklenmeyen bir sonucun olduğunu ifade ederek, “Rakibi tebrik ediyorum, hem tesisleriyle, organizasyonuyla, genç oyuncularıyla ellerinden gelen savaşı verdiler” dedi. Kaybedilen 2 puanın yanı sıra moral açısından da etkili olduğunu düşündüğünü belirten Güneş, oyuncuların niyet olarak katılımcı olduklarını ancak sonucu almak için yeterince dikkatli olamadıklarını ifade etti. Son olarak, “Üzgünüz” diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.