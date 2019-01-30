Şenol Güneş: Quaresma ve Tolgay gidecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun zamandır siyah-beyazlı formayı giyen Quaresma ve Tolgay Arslan ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ” Quaresma ve Tolgay Arslan ayrılıyor. Vida kaldı. Benim bildiğim bu. Olmadı. Alper Potuk’un maaşı bize uysa alırız ama ekonomik olarak uyması lazım.” dedi.

Gökhan Töre’nin takımdan kalması halinde gidemezse oyuncuyu yeniden değerlendireceklerini belirten tecrübeli teknik adam, “Büyük takımların savunmasının çok değişmesini çok doğru bulmuyorum.” ifadelerini kullandı.

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