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Spor

Şenol Güneş: Rakip Beklediğimiz Gibi Oynadı

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TEKNİK DİREKTÖR GÜNEŞ’İN AÇIKLAMALARI

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta müsabakasında İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor’un teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonrasında basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Yedikleri gollerde basit hatalar işlediklerini belirten Güneş, rakiplerinin bekledikleri şekilde oyunu sürdürdüğünü dile getirdi.

KAZANMA İÇİN GEREKEN POZİSYONLARI BULDUK

Güneş, müsabakayı kazanmak için gerekli pozisyonları elde ettiklerini ifade ederek, “Başarılı olmamız için şanslarımız vardı” şeklinde konuştu. Harcadıkları fırsatların sonucunda istedikleri sonucu alamadıklarını vurguladı. Bu şekilde takımlarının geliştirmesi gereken alanlar olduğunu belirtti.

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