Şenol Güneş: Santos, Talisca’dan daha iyi

Beşiktaş’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Santos’un Talisca’dan daha iyi olduğunu söyledi.

Siyah beyazlı yönetimin Brezilyalı oyuncuya talip olması Güneş’i heyecanlandırdı. Chelsea’den 1,5 sezonluk kiralama onayı bekleniyor.

Beşiktaş’ta Andrey Santos için girişimler bütün hızıyla sürüyor. Chelsea’nin kadrosuna kattığı ancak çalışma izni alamadığı için bu sezon oynatamayacağı 19 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlılar devreye girmişti. İngiliz ekibi, Beşiktaş’ın ilgisine sıcak bakıyor. Kadrosunda Premier Lig tecrübesi olan çok sayıda oyuncu bulunması sebebiyle Santos’un Beşiktaş’ta büyük tecrübe kazanacağı görüşü hâkim.

KOMPLE HÜCUMCU

Siyah beyazlı idareciler yapılan son görüşmede kiralama süresinin 1,5 yıllık olmasını istedi. Santos’u yarım sezon kiralamayı düşünen Ada ekibi bu teklife cevap vermek için süre istedi. Öte yandan Şenol Güneş de Santos için heyecanlandı. Genç oyuncunun orta alana seviye atlatacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Komple bir hücumcu. Gelirse Talisca etkisi yapar” yorumunda bulundu.