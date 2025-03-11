Şenol Güneş’ten Sonra Fatih Tekke Dönemi

ŞENOL GÜNEŞ’İN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Trabzonspor, kulüple özdeşleşmiş teknik direktörlerinden Şenol Güneş’in görevine son verdi. Bordo mavili kulübün yeni teknik direktörü olarak, kulübün eski kaptanlarından ve golcülerinden Fatih Tekke atandı. Fatih Tekke, imza töreninde “Ligin durumu ortada. Şu an Avrupa hedefi var, bu da kupadan geçiyor. Sıralamada belki ama gerçekçi olmak lazım. Kupa birinci hedef” dedi. Şenol Güneş, imza töreninde yer alarak, “Teknik anlamda bütün yetki Fatih Hoca’nın. Bizden bir şey isterse, destek veririz. Onun dışında işine karışmayacağız” ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR’UN SON DURUMU

Trabzonspor, 2021-22 sezonunda kazandığı lig şampiyonluğunun ardından Galatasaray ve Fenerbahçe’nin arkasında kalarak, bu sezon başında Güneş’i göreve getirmişti. Ancak Güneş, 26 resmi karşılaşmada maç başına 1,42’lik puan ortalaması elde edemedi ve Trabzonspor, 25 maçta 32 puanla, lider Galatasaray’ın 36 puan gerisinde 11’inci sırada yer aldı.

FATİH TEKKE’NİN FUTBOL KARNESİ

Fatih Tekke, 9 Eylül 1977’de Trabzon’da doğdu. Trabzonspor’un altyapısında yetişerek uzun yıllar takım kaptanlığını yaptı. TRT Spor yorumcusu Barış Yurduseven, Tekke’yi şöyle tanımladı: “Bizim babalarımızın idolü Ali Kemal Denizci idi. Bizim idolümüz Hami Mandıralı idi. Bizden sonrasındaki jenerasyon için ise kavuk Fatih Tekke’ye devredildi.” Yurduseven, Tekke’nin “Trabzonspor’un son mohikanı” olduğunu, kulüp altyapısından bir daha bu seviyede yetenek çıkmadığını ekledi. Tekke, Trabzonspor ile üç Türkiye Kupası ve bir Türkiye Süper Kupası kazanarak, 2004-05 sezonunda 31 golle ligin gol kralı oldu.

ULUSLARARASI KARIYERİ

Fatih Tekke, 2006’da Rusya’nın Zenit St. Petersburg takımına transfer oldu ve 73 maçta 24 gol attı. Zenit’te takım arkadaşı olan Mateja Kezman, Tekke için “O çok yetenekli birisi ve eğer ben onun gibi yetenekli olsaydım uzun yıllardan bu yana Real’de oynuyor olurdum” dedi. 2010’da Zenit’ten ayrıldıktan sonra kısa süreliğine Rubin Kazan forması giymekle birlikte Türkiye’ye döndü ve 2010-11 sezonunda Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Bunun ardından kariyeri düşüşe geçti ve MKE Ankaragücü ile Orduspor forması giydi. 2011-12 sezonunun başında futbolu bıraktı. Kariyeri doğrultusunda 457 resmi maçta 179 gol atan Tekke, 61 asist gerçekleştirdi ve taraftarlarca “Fatih Sultan Tekke” olarak anıldı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2014-15 sezonunda Türkiye A2 Milli Takımı’nın yardımcı antrenörü olarak teknik kariyerine başladı. Ardından Kayseri Erciyesspor’u çalıştıran Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor ve Bursaspor’da görev aldı. 2022-23 sezonunda tekrar İstanbulspor’un başına geçti ve Süper Lig’e adım attı. Kasım 2023’te Alanyaspor’un başına geçen Tekke, sezon sonunda ligi 8. sırada tamamladı. Barış Yurduseven, Tekke’yi “çok düzgün ve aşırı dürüst” olarak nitelendirirken, bu klasik karakteri nedeniyle “zor insan” olarak da tanımlıyor. Tekke, “Futbolla barıştım, futbolculuğu çok sevseydim dünyanın en büyük kulüplerinde oynardım. Ama antrenörlüğü çok seviyorum. Çok çalışıyorum. Çok maç ve çok antrenör izliyorum” diyerek düşüncelerini açıkladı. Yurduseven ayrıca, Tekke’nin futbolunu karakterindeki inadına benzetiyor ve Trabzonspor camiasının yeni teknik direktörüne sabır göstermesi gerektiğini vurguluyor: “Fatih Tekke’nin yoluna ışık tutmak lazım…Sabrın sonu da başarı.”