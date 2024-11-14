Şenol Güneş: Üç Büyük Transferleri Nasıl Yapıyor?

ŞENOL GÜNEŞ’TEN TRANSFER AÇIKLAMALARI

Trabzonspor’un teknik direktörü Şenol Güneş, ara transfer dönemi için takıma yapılacak takviyeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Fakat, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi kulüplerin yaptığı harcamaların seviyesine erişmeleri gerektiğinin altını çizdi. Güneş, “Son yıllarda yapılanı akılla izah etmek mümkün değil. O yüzden başkanı ve yönetimi takdir ediyorum, Trabzonspor’da alınan şampiyonluğu da kutluyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

BÜYÜK TRANSFERLER TELEFİ FİYATI

Güneş, sözlerine devam ederek, büyük rakiplerin transferlerinin Trabzonspor camiasını nasıl etkilediğine değindi. “Rakiplerin büyük transferleri camiayı etkiliyor. Sen o transferi yapamazsın. Nasıl para buluyorlar, bu borçlar ne olacak bilmiyorum” dedi. 30 milyon Euro tutarında transferlerin mevcut durumda Trabzonspor için ne kadar zor bir durum oluşturduğunu belirtti. “Yönetimim ’10 milyonluk oyuncuyu alamam’ derse saygı duyarım. Bu paralar kolay değil. Bir oyuncu 30-40 milyon Euro maliyetse Trabzonspor batar yani” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Güneş, Türkiye’de dört takımın şampiyonluk yarışında olduğunu belirtti ve şampiyonluğun sadece bir yıl sürmemesi gerektiğini vurguladı. “Dört takım şampiyonluğa oynuyor, üçü batar. Birinci olan da batar ama 1 yıl sonra batar. Şampiyonluk olmalıdır, sürdürülebilir olmalıdır” ifadelerini kullandı.