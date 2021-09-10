Şenol Güneş: Vatan haini ilan edildim

A Milli Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılan Şenol Güneş, yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

A Milli Takım’ın aldığı başarısız sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş, dün Riva’daki tesislerde TFF Başkanı Nihat Özdemir ile toplantı yaptı. Gerçekleştirilen toplantıdan bir sonuç çıkmadı.

“TFF Başkanı Nihat Özdemir ile dün bir araya gelen Şenol Güneş’in, ‘Ortada bir başarısızlık varsa bu benden kaynaklıdır. Alınacak her türlü karara saygı duyuyorum. Türk Sporu ve özellikle Türk Futbolu’na ne faydalı olacaksa o adımı atarım. İsterseniz istifamı vereyim. İsterseniz siz görevden alın’ dediği öğrenildi.

“Beni ve futbolcularımı çok üzen tavır ve söylemlerle karşılaştık, bunları gerçekten hiç hak etmedik. Ortada bir başarısızlık varsa bu benden kaynaklıdır. Evet son Hollanda maçının kadro seçiminde hatam var. Örneğin Orkun yerine Ozan Tufan ile başlayabilirdim. Ama Ozan karantinadan yeni çıkmış, fazla antrenman yapmamıştı. Ne vereceğini bilemediğimiz için böyle bir karar aldık. Burada yanlış yapmış olabilirim. Hepsini kabul ediyorum. Bunun sonucunda da alınacak her türlü karara saygı duyuyorum. Türk Sporu ve özellikle Türk Futbolu’na ne faydalı olacaksa o adımı atarım. İsterseniz istifamı vereyim. İsterseniz siz görevden alın.”

“Burada öncelik, ne benim ne de yerime gelecek hocadır. Öncelik hala Dünya Kupası finallerine gitme şansı bulunan Milli Takım’dır. Onun için ne yapmalıyız ona bakmalıyız. Ortada zor bir durumun olduğu kesin. Her karara saygılı olduğumu tekrar söylüyorum. Çok genç, heyecanlı ve mutlaka başarılı olmak isteyen ve bu yüzden de zaman zaman hatalar yapan bir takımımız var. İnanın bu gençler büyük işler başaracaklar.”

“İlk günden beri bir maaştır tutturdular. Siz de biliyorsunuz ki gelir gelmez benim sözleşmemi Türk parası üzerinden yaptık. Ben önceki hocalar gibi döviz cinsinden para almıyorum. Ama kamuoyundan algı bambaşka… Kendimden çok size yönelik tepkilere üzüldüm. Torununuz yanınızdayken böyle bir durumla karşı karşıya kalmanız beni daha fazla yıprattı. Çünkü siz bunları hiç hak etmediniz.”

“Karadağ maçı bitmiş hemen ne alakası varsa yabancı sayısı ile ilgili tartışmalar başladı. Sayı değiştiği için bu sonucun alındığını bile söyleyen çıktı. Ne alakası var, bu maçla yabancı sayısının… Bu durum bile bizi hedef göstermek için kullanılıyor. Siz de iyi biliyorsunuz ki 8+3’e ben de karşı çıktım. Önerim 12’den itibaren kademeli düşüştü. Ne yazık ki herkes buraya kulüp takımı gibi bakıyor. Milli Takım kavramından, milli duygulardan çok uzaklaştık. Örneğin Emre Belözoğlu’nu yanıma almak istedim. Bu konuda epeyce yol da aldık. Ama bu kararımdan dolayı Trabzon’da kendi şehrimde vatan haini ilan edildim. Oysa bu gençleri, bu takımı en iyi tanıyan isimdi Emre… Çok faydalı olabilirdi. Hem bana, hem oyunculara…”

“Benim hedefim Dünya Kupası sonrası görevi bir başkasına bırakmaktı. Aslında bu yönde de hazırlıklarım vardı. Bazı isimleri kendim hazırlamak istiyordum. Ama bir kulüpçülüktür gidiyor. Altay’ı oynatıyorum Trabzonlular ayağa kalkıyor, Uğurcan kaleye geçiyor bu kez Fenerbahçeliler tepki veriyor. Türk Futbolu’na bu kadar zarar veren, taraftar, yönetici ve medyanın olduğu bir ortamda bu çocukları milli çatı altında birleştirmek inanın başlı başına bir iş.”