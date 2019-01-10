Şenol Güneş’e 3 yıllık teklif

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in 3 yıllık sözleşme teklifi hakkında açıklama yaptı ve ‘Önümüzde seçim var. Sezon sonunu bir görelim’ ifadesini kullandı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Antalya kampında basın mensuplarıyla sohbet toplantısında buluştu. Adalı, hem transfer gündemi, hem takımın durumu, hem de Teknik Direktör Şenol Güneş hakkında çok ses getirecek açıklamalarda bulundu. Güneş’e yapılan teklifi detaylandıran Adalı, “Hocamıza çok inanıyoruz. Biz ona üç senelik bir teklifte bulunduk. Onunla devam etmeyi çok istiyoruz. Hocamızın cevabını bekliyoruz” dedi. Adalı, Şenol Güneş’in teklife teşekkür ettiğini ve “Sezon sonunu bir görelim. Önümüzde seçim var” diyerek teklifi beklettiğini belirtti. Transfer konusuna da değinen Beşiktaş 2. Başkanı, “Önemli futbolcular alınmalı ama artık alt yapıya ve yerli gençlere de yatırım yapacağız. Sağ bekle transferi kapatmayı düşünüyoruz. Hocamız bir sağ bek istiyor” diye konuştu.

Transferi çok konuşulan Burak Yılmaz’a da destek çıkan Adalı, “Her futbolcuda yaşandığı gibi geçmişte hataları olabilir ama Burak iyi bir Beşiktaşlıdır. Ben sabır gösterilmesini istiyorum. Hocamız çok istedi. Katkı sağlayacağına inandığımız için aldık. Taraftar içini rahat tutsun. Sezon bitene kadar birbirimize sabır gösterelim. İki galibiyetle her şey değişebilir. Bizim için önemli olan Beşiktaş. Sadece Burak, değil bir çok futbolcuyla konuşuyorum. İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş için çaba sarf ediyoruz. Şunu herkes bilsin ben Beşiktaş’a zarar verecek biriyle çay bile içmem. Burak Yılmaz ikinci yarıda en az 10 gol atar” dedi. Transfer görüşmelerinin sürdüğünü belirten tecrübeli yönetici, “Devre arasındaki kampa iki transfer yetiştirdik. Mirin geldi iki gün sonra hazırlık maçına çıktı. Tüm bunları şampiyon olmak için yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan iyi oynarsa…

Takımdan ayrılacağı konuşulan isimler hakkında da konuşan Serdar Adalı, “Vida, Oğuzhan ve Babel için bize gelen resmî bir teklif yok” ifadelerini kullandı. Oğuzhan’a destek çıkan Adalı, “Oğuzhan iyi oynarsa 4 hafta sonra şampiyonlukta iddialı olabiliriz” dedi.

F.Bahçe’yle görüşüyoruz

Serdar Adalı, Tolgay Arslan için F.Bahçe ile görüştüklerini belirterek, “Eğer takımdan ayrılmazsa kadro dışı durumuna Güneş karar verecek. Çünkü hocamızın kararıyla satış listesine koyduk” dedi. Adalı, Fabri’nin dönmek istediğini ancak yabancı kontenjanı sebebiyle bunun şimdilik zor olduğunu belirtti.

TRT