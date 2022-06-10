Şenol Güneş’e sürpriz talip

Beşiktaş’ı şampiyon yapmasının ardından A Milli Takımı Teknik Direktörlüğüne getirilen ve görevinden ayrılmasının ardından boşta olan Şenol Güneş’in yeni takımı belli oldu.

Türk futbolunun tecrübeli ismi Şenol Güneş’e yine yurt dışı yolları gözüktü. Son olarak A Milli Futbol Takımı’nı çalıştıran ve uzun süre Beşiktaş gündemini meşgul eden Şenol Güneş’in yeni sezonda takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak konusu olurken sürpriz bir gelişme yaşandı.

ŞENOL GÜNEŞ’E FRANSA KANCASI

Futbol yorumcusu Zeki Uzundurukan, Şenol Güneş’e Avrupa’dan teknik direktörlük talip olduğunu canlı yayında duyurdu. Uzundurukan’ın iddiasına göre, Fransa Ligue 1’den küme düşen Saint-Etienne, deneyimli çalıştırıya teklif götürdü. Zeki Uzundurukan, “Şu anda Şenol Güneş’e Saint-Etienne’den teklif var. Hoca çok düşünmüyor gibi görünüyor. Çok futbolcu yetiştirip satan bir kulüp.” dedi.

15 YIL SONRA YURT DIŞINA ADIM ATABİLİR

Ocak-2007, Kasım-2009 arasında Güney Kore’nin FC Seul takımını çalıştıran Güneş, 125 maça çıkmış ve 1.73 puan ortalaması elde etmişti. Tecrübeli teknik adam Kore’den ayrılmasının hemen ardından Trabzonspor’a geri dönmüş ve Fırtına’da yaklaşık 3 yıl, 2 ay sürecek son macerasına adım atmıştı.

SAINT-ETIENNE ATEŞLİ BİR TARAFTAR KİTLESİNE SAHİP

Fransa Ligue 1’e geride bıraktığımız sezon veda eden Saint-Etienne, play-out maçında Auxerre’e elenince olanlar olmuştu. Taraftarlar sahaya inerken olaylar çıkmıştı. Öfkeli taraftarları kontrol etmek ise saatler almıştı.