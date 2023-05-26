Şenol Güneş’in PFDK cezası belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezası belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e açıklamalarından dolayı 104 bin TL para cezası verdi. Son 12 maç, 11 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Siyah-Beyazlılar’da 1-4’lük Adana Demirspor galibiyetinin ardından konuşan teknik direktör Şenol Güneş, “Mantık dışı, hukuk dışı bir lig” demişti. Başarılı çalıştırıcı bu sözleri nedeniyle PFDK’ya sevkledilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e 104 bin lira para cezası verdi.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Güneş’e 104 bin lira para cezası uygulandı.

Aynı karşılaşmada siyah-beyazlılara saha olayları nedeniyle 56 bin, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ise 280 bin olmak üzere toplamda 336 bin lira para cezası kesildi.

MONTELLA’YA DA PARA CEZASI

Yukatel Kayserispor ve Adana Demirspor’a saha olayları gerekçesiyle 56 bin lira para cezası uygulanırken, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella’ya müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 maç men ve 26 bin lira para cezası verildi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’ya hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları sebebiyle 100 bin lira, sarı-lacivertli kulübe de aynı nedenle 100 bin lira para cezası kesildi.

Ayrıca basın sözcüsü Hüseyin Aytekin’e 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildi.

BEŞİKTAŞ’TAN PFDK PAYLAŞIMI

Şenol Güneş’in PFDK’ya sevki sonrası Beşiktaş sosyal medya hesaplarından “Taraftara ceza, Başkana ceza, Yöneticilere ceza, Hocaya ceza! Lig bitiyor, SIRA KİMDE?” paylaşımı gelmişti.