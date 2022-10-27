Tecrübeli teknik adam Valerien İsmael ile yolların ayrılmasının ardında bir kez daha Beşiktaş’ın başına geçen Şenol Güneş’in yardımcısı belli oldu.

Beşiktaş’ta Valerien Ismael’in ayrılığının ardından anlaşmaya varılan Şenol Güneş’in yardımcılığını Eren Şafak’ın yapacağı öğrenildi.

eşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği KAP’a bildirdi. Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Güneş’in yardımcısı belli oldu.

SERDAR TOPRAKTEPE İDMANA ÇIKTI

Beşiktaş’ta Valerien Ismael dönemi sona erdi. Siyah-beyazlılarda Ismael için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor’u konuk edecek olan Beşiktaş, akşam idmanını Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleşti.

Beşiktaş U19 Takım antrenörü Serdar Topraktepe, Beşiktaş’ın akşam idmanında takımın başında yer aldı.

İKİNCİ KEZ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ

Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü açıklayacak. Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş için oybirliğine varan yönetim, tecrübeli teknik adamla da anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael’in resmi ayrılığı sonrasında Şenol Güneş’i açıklayacak. Tecrübeli teknik adamın, pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.