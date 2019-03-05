Şenol Güneş’in yerine o gelecek

Siyah-beyazlı ekipte Şenol Güneş'in yerine getirilecek isim belli oldu.

Beşiktaş’ta, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Şenol Güneş’in yerine getirilecek isim belli oldu.

Teknik direktör arayışı içinde olan siyah beyazlılarda Şenol Güneş’in yerine gelecek isim de merakla bekleniyordu. Milli takımla anlaşan Güneş’ten doğan boşluğu dolduracak yeni teknik adam belli oldu.

Beşiktaş’ta 4 sezonda 2 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde de 2 kez gruptan çıkma başarısı gösteren Şenol Güneş’in yerine Başkan Fikret Orman, Süper Lig’de görev yapan deneyim teknik adamı takımın başına getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Yönetimin ayrıca gelecek sezon takımın yaş ortalamasını düşürme kararı aldığı, bu kararın altında yatan nedenin de yeni teknik adamın çalışma yapısına bağlı olarak alındığı kaydedildi. İşte detaylar…

Fikret Orman, yoğun çaba harcadığı isim olmazsa sırasıyla önce yardımcı antrenör Guti daha sonra ise Alanya’nın hocası Sergen Yalçın üzerinde duracak. Bunun için de karar dönemi yaşanacak.

Güneş’in lig bitmeden ayrılması halinde kalan sürede Guti çalıştıracak. İspanyol çalıştırıcının göstereceği performans belirleyici olacak.

Sezon başında takımıyla 5 yıl sözleşme uzatan ilk teknik direktör adayının kararı bu ihtimallerden daha önemli.

Bir dönem Beşiktaş formasını giyen Tayfun Korkut isminin de yönetimde konuşulduğu ve Bundesliga’da önemli tecrübeler edinen 44 yaşındaki teknik adamın da Beşiktaş’ı çalıştırmayı çok istediği öğrenildi. Ancak Orman’ın aklındaki isim belli…

Akşam’ın haberine göre; genç futbolcularla iletişimi çok iyi derecede olan Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı bu yüzden siyah beyazlıların gözdesi oldu. Ancak Başakşehir’le olan mücadeleden dolayı somut adım lig bitiminde olacak.

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