Şenol Güneş’ten açıklama: Ceza verdim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir süre haber alamadığı oyuncu Dele Alli ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş’ta Dele Alli krizi çözüldü. İngiliz futbolcu bugün idmanda yerini aldın. Teknik direktör Şenol Güneş, dün söylediği “Dele Alli’ye ulaşamıyoruz” sözlerinin şaka aldığını açıkladı. Güneş, basın mensuplarına takılmak için böyle bir şey yaptığını, Alli’ye de ceza verdiğini söyledi.

Beşiktaş’ın İngiliz yıldızı Dele Alli dün gerçekleştirilen antrenmana katılmamıştı. Oyunun durumuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş “Kendisine ulaşamıyoruz. Yağmur yağıyor, ondan gelemedi galiba. İnşallah kaza yapmamıştır” demişti.

ALLİ DE ŞAŞIRDI

Bu durum sonrası Alli, sosyal medya hesabından Şenol Güneş’in bilgisi dahilinde idmanda yer almadığını beliterek “Birçok mesaj aldım. Bir şeyi açıklığa kavuşturayım. Kulüp bugün doktor ile görüşmem için izin verdi. Yarın antrenmana dönüyorum” ifadelerini kullandı. Yaşanılanlar İngiliz basınına kadar yansıdı.

“ŞAKA YAPTIM”

Dele Alli bugün antrenmana katılması ile kriz çözüldü. Oyuncusu için kullandığı sözlerin espri olduğunu ifade eden Güneş, “Espri yaptım ,hepiniz tuzağa düştünüz gördünüz mü? Ne kadar ciddiye aldı. Türkiye’nin depremi, zemin, bina dedik. Siz Dele Alli’yi merak ettiniz. Geç geldiği için ceza aldı. Özel bir durumu vardı. Hiçbir sorunumuz yok, taraftarımız üzülmesin. Kismeyi kaybetmedik. Asıl önemli konular başkaydı. Türkiye’ye gündem getirmek için değişik konuları atmak lazım. Değişiklik oldu. Sizin için önemli konular bizim için önemsiz” şeklinde konuştu.

“BEN SİZE KALBİMİ AÇTIM”

Basın mensubunun, “Hocam antrenmanları açıyorsunuz ne güzel” şeklindeki yorumuna da Güneş, “Abi kalbimizi gönlümüzü açtık size antrenman açılmaz mı? Biz herkese açığız. Birlikte olmak, gülmek, huzurlu olmak istiyoruz. Ama olmuyor. Üzüldüğümüz çok şey var, depremin etkisi var. Daha da olacak. İnşallah acılarını azaltırız. Bizim de yakınlarımız var. Allah ölenlere rahmet eylesin” sözleriyle karşılık verdi.