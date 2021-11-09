Şenol Güneş’ten açıklama geldi

Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş’ten yeniden mesleğe döneceği iddiaları hakkında açıklama geldi.

Adı son zamanlarda hem Fenerbahçe hem Beşiktaş ile anılan Şenol Güneş sessizliğini bozdu. Tecrübeli teknik adam iddiaların doğru olmadığını ve bir süre daha dinlenmek istediğini ifade etti.

A Milli Takım ‘dan ayrıldıktan sonra boşta bulunan Şenol Güneş, Gazetekuzey internet sitesine yaptığı açıklamada şu an için çalışmayı düşünmediğini söyledi. Güneş, “Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum” dedi.

Şenol Güneş şöyle konuştu:

“Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum. Arkadaşlar arıyor, ‘Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün’ diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok. Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.”