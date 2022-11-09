Şenol Güneş’ten Cenk Tosun kararı

Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, tecrübeli oyuncu Cenk Tosun ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş’ta tecrübeli golcü Cenk Tosun, Şenol Güneş’in göreve gelmesi sonrasında ilk 11’e geçmiş ve önemli bir çıkışa imza atmıştı. Tecrübeli futbolcu, Ümraniyespor karşılaşmasında 2 gol ve 1 asist, Galatasaray derbisinde de 1 gollük performans ortaya koymuştu.

Teknik direktör Şenol Güneş’in kendisine çok güvendiği başarılı oyuncu, gollerine devam edip Beşiktaş’ı şampiyonluk yarışında sonuna kadar tutmaya çalışacak.

Cenk Tosun, bu sezon attığı 4 golün 3’ünü Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 2 maçta kaydetti.