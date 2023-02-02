Şenol Güneş’ten flaş karar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Boşnak oyuncu ile ilgili son kararını verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının durumunu değerlendirdi ve Boşnak oyuncu ile ilgili son kararını verdi.

Süper Lig’de topladığı 39 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, kadrosunu Koynaspor’dan Amir Hadziahmetovic ile güçlendirdi. Siyah-beyazlılar Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak.

Transferde 6 numaraya odaklanan Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Amir Hadziahmetovic’i renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar ile Arabam.com Konyaspor arasındaki kıran kırana pazarlıklar anlaşmayla sonuçlandı.

Kartal, 25 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncuya karşılık yeşil-beyazlı kulübe 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Hadziahmetovic’in performansına bağlı olarak Konyaspor’a maksimum 1 milyon euroluk ek ödeme de yapılacak.

Beşiktaş’a gelebilmek için 400 bin euro (815 bin lira) alacağından vazgeçen Hadziahmetovic, siyah-beyazlı kulüple 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Deneyimli oyuncu yıllık net 1.2 milyon euro kazanacak.

Kartal, Amir Hadziahmetovic’i tam zamanında kadrosuna kattı. Başarılı futbolcu; Gedson Fernandes’in sarı kart cezalısı, Josef de Souza ve Salih Uçan’ın sakat olması nedeniyle orta sahada büyük sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Şenol Güneş’e adeta ilaç gibi geldi.

Milliyet’te yer alan habere göre Güneş’in, transferi için çok ısrarcı olduğu Amir’i kritik Sivasspor deplasmanında ilk 11’de sahaya süreceği bildirildi. Bosna Hersekli futbolcu Beşiktaş’la ilk antrenmanına bugün çıkacak. Hadziahmetovic, Sivasspor deplasmanında büyük olasılıkla Gedson’un görevlerini üstlenecek.