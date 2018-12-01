Şenol Güneş’ten futbolculara ince ayar

Beşiktaş’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Sarpsborg maçı sonrası soyunma odasında futbolculara ince bir ayar verdi.

Sarpsborg maçının ilk yarısında kötü futbol ve 2-0’lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş’ten fırça bekleyen Beşiktaşlı oyuncular ilginç bir tablo ile karşılaştı. Tecrübeli hocanın yüzünde kızgınlık belirtisi olmadığı, yaptığı esprilerle talebelerini ikinci yarıya motive ettiği öğrenildi.

2-0 geride kapattıkları Sarpsborg maçının devre arasında teknik direktör Şenol Güneş’in esip gürlemesini bekleyen, bu yüzden soyunma odasına tedirgin giden Beşiktaşlı futbolcular, çok farklı bir tablo ile karşılaştı.

Güneş’in ne yüzünde ne de sesinde hiçbir kızgınlık belirtisi olmadığı, maç yeni başlıyormuş gibi taktik verdiği ve yaptığı esprilerle talebelerini ikinci yarıya motive ettiği öğrenildi. Kurt hocanın bu tavrıyla siyah-beyazlı oyuncuların üzerindeki stresi alarak ikinci yarıya daha özgüvenli çıkmalarını sağladığı belirtildi.

SABAH