Şenol Güneş’ten futbolculara uyarı

Beşiktaş’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, oyuncularına Galatasaray maçında oynadıkları gibi oynarlarsa başarının elde edileceğini söyledi.

Beşiktaş, Süper Lig’de Galatasaray galibiyeti sonrası Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularından derbi zaferinin rehavetinden çıkıp Antalya maçına odaklanmalarını istedi.

Ligde son dört maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar kalan maçlarını kazanmak istiyor. Galatasaray galibiyeti ile moral bulan ve şampiyonluk umutlarını sürdüren Beşiktaş’ta Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Güneş, sık sık futbolcularını uyararak derbi zaferi sonrası rehavete kapılmamaları gerektiğini dile getirdi.

Ligde dört maçları kaldığını belirten Güneş, “Artık her maçımız final… Oynayacağımız rakipler de çok iyi takımlar. Antalyaspor deplasmanda Karagümrük’ü yenmeyi başarmış bir takım. Deplasmanda oynayacağımız bu maç üst düzey bir mücadeleye sahne olacak. Galatasaray maçında olduğu gibi oynarsak kazanmamamız için hiçbir neden yok” dedi.

Öte yandan Güneş’in Antalya’daki maça derbideki kadroyla çıkması bekleniyor