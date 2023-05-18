Şenol Güneş’ten Isco’ya veto

Beşiktaş’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, dünyaca ünlü futbolcu Isco ile ilgili kararını açıkladı.

10 numara mevkisine transfer yapacak Beşiktaş’a önerilen son isim İspanyol yıldız Isco oldu. Şenol Güneş, Isco’ya soğuk baksa da yönetim, bonservisi elinde olan yıldız oyuncuya kapıyı kapatmadı.

enol Güneş’in raporu doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, 10 numara pozisyonuna bir takviye yapacak. Gaziantep FK’dan kadroya dahil edilen Alexandru Maxim ile yollarını ayırma kararı alan Kartal’a La Liga ekibi Sevilla’dan ayrılan Isco önerildi.

GÜNEŞ SOĞUK BAKTI

Siyah-beyazlılar’ın deneyimli hocası Şenol Güneş’in bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna şimdilik soğuk olduğu öğrenildi. Flamengo, Boca Juniors ve MLS takımlarının da peşinde olduğu gündeme gelen Isco ile ilgili yönetimin de kararı belli oldu. Beşiktaş yönetiminin bonservisi elinde olan futbolcuya kapıları kapatmadığı ve şartları araştırdığı ortaya çıktı.

TÜRK EKİPLERİNİN RADARINDA

Sevilla’dan önce Real Madrid, Malaga ve Valencia formalarını da terleten futbolcunun adı daha önce Konyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile de anılmıştı.

Yıllık 3 milyon euro talep eden futbolcu, bu sezon Sevilla’da 19 maçta 1 gol, 3 asistlik imza attı. 10 numara dışında sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabilen Isco, kariyerinde toplam 487 maça çıktı. 74 gol ve 70 asist üreten İspanyol futbolcu, milli takımda ise 38 maçta 12 gol attı.