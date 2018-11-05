Şenol Güneş’ten Karius kararı

Kötü performans gösteren Karius'a Şenol Güneş'ten uyarı geldi.

Beşiktaş’a transfer olduğu günden bu yana magazin basınının düşmeyen ve kötü performans gösteren Karius için Şenol Güneş kararını verdi.

Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiralanan ve beklentilerin altında kalan Loris Karius’a teknik direktörü Şenol Güneş’ten uyarı geldi.

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu performansla bekleneni bir türlü veremedi.

Alman file bekçisi son olarak önceki gün Başakşehir’le oynanan karşılaşmada yediği golle taraftarını üzdü.

FANATİK

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