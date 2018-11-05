Şenol Güneş’ten Karius kararı

Beşiktaş’a transfer olduğu günden bu yana magazin basınının düşmeyen ve kötü performans gösteren Karius için Şenol Güneş kararını verdi.

Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiralanan ve beklentilerin altında kalan Loris Karius’a teknik direktörü Şenol Güneş’ten uyarı geldi.

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu performansla bekleneni bir türlü veremedi.

Alman file bekçisi son olarak önceki gün Başakşehir’le oynanan karşılaşmada yediği golle taraftarını üzdü.

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