Şenol Güneş’ten kritik rapor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdan 3 oyuncunun gönderilmesi için rapor hazırladı.

Siyah-beyazlılarda transfere dair ilginç gelişmeler yaşanıyor. Şenol Güneş’in raporuna göre takımda gelecek sezon için 4 oyuncunun kesinlikle kalması, 3 oyuncunun ise takımdan gönderilmesi raporu ortaya çıktı.

Milli ara öncesi 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamalarına devam ediyor.

Teknik heyet raporuna göre hareket eden yönetim kalacak ve gidecekleri de belirlemeye başladı.

Buna Şenol Güneş sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Kevin Nkoudou, Dele Alli ve Atiba Hutchinson’ı gözden çıkarttı.

Milliyet’in haberine göre teknik direktör Şenol Güneş’in, Cenk Tosun, Arthur Masuaku, Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl’ü gelecek sezon kadroda tutmak istediği aktarıldı.