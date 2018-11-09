Şenol Güneş’ten maç sonu açıklama

Beşiktaş’ın Genk ile karşı karşıya geldiği maçın ardından teknik adam Şenol Güneş açıklama yaptı. Güneş, oyun olarak takımının üstünlüğünü vurguladı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, iyi oynadıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, “Kazanmak için sahaya çıktık. Son bölüme kadar oyuna hakimdik. Önde baskı yaptık, goller bulabilirdik. Pozisyon vermeden oynamaya çalıştık. Topları biraz daha iyi kullansak daha fazla pozisyona girebilirdik. Son bölümlerde yorgunluk oldu, o bölümde de rakip oyuna hakim oldu. O bölüme kadar oyuna hakim olan taraftık ama bu, skora yansımadı.” ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı ekibin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens’in sakatlığının önemli olabileceğini belirten Güneş, diğer oyuncularının ise yorgunluğa bağlı problemler yaşadığını aktardı.

Vodafone Park’taki karşılaşmaya oranla daha iyi oynadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

“Kazanmak için her şeyi yaptık. Sahamızda bu kadar iyi oynamadık ama rakip kazandı. Burada üstün oynadık skora yansıtamadık. Bunun deplasmanda oynamakla ilgisi yok. Goller bulsak farklı kazanılması gereken bir maçtı. Zaman geçirmeden oynamaya çalıştık. Oyuncularım gayret gösterdi, emek verdi. Dorukhan da Tolga da iyiydi. Mustafa Pektemek katkı verdi. Bütün oyuncular bugün iyiydi. Maçın tamamına bakınca herkes elinden gelen gayreti gösterdi.”

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