Şenol Güneş’ten Muleka için veto

Beşiktaş’ın başarılı oyuncusu Jackson Muleka’ya Fransa’dan gelen teklife Şenol Güneş’ten yanıt geldi.

Beşiktaş’ın golcüsü Jackson Muleka’ya Fransız devi Marsilya’dan gelen teklif, Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş tarafından geri çevrildi.

beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Muleka’yla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Teknik direktör Güneş’in geldiği günden bu yana özel ilgi gösterdiği isimlerden biri olan Muleka’ya, Marsilya’nın ilgili olduğu haberleri Fransa’da manşetlere taşınmıştı.

Ancak Şenol Güneş’in, 23 yaşındaki yıldız için yönetime “Ondan büyük beklentim var, gitmesini istemiyorum” şeklinde rapor verdiği ifade edildi.