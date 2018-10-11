Şenol Güneş’ten Oğuzhan kararı

Beşiktaş’ta forma giyen Oğuzhan için siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş’ten açıklama geldi.

Beşiktaş’ta Şenol Güneş, orta sahada Oğuzhan-Ljajic ikilisini bir arada oynatmayı planlıyor. Medel’i stopere çekecek deneyimli hoca, Atiba’nın da dönüşüyle hücum zenginliği daha yüksek bir takım kuracak.

Milli arada Teknik Direktör Şenol Güneş, takımın iskeletinde önemli bir değişikliğe gitmeyi planlıyor. Şenol Güneş öncelikle Atiker Konyaspor deplasmanında oyuna girdikten sonra takıma büyük katkı sağlayan Oğuzhan Özyakup’a yer açmayı planlıyor.

Sakatlıktan dönen Atiba ile Oğuzhan orta sahada Adem Ljajic’le birlikte yer alacak. Güneş bu mevkide görev yapan Gary Medel’i ise joker olarak kullanacak. Ona daha çok stoperde görev verecek.

ADRİANO GERİ DÖNÜYOR

Bu şekilde Güneş, hücum yönü daha güçlü bir takım planlarken, savunmada yaşanan sakatlık ve cezalar da Medel alternatifiyle çözülecek. Sakatlığı süren ve bireysel olarak Nevzat Demir Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Adriano’nun da milli aradan sonra takıma dönmesi, Güneş’in sol bekteki elini rahatlatacak. Güneş son maçlardaki hatalarına rağmen kaledeki Karius tercihini değiştirmeyi düşünmüyor.

AKŞAM