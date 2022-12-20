Şenol Güneş’ten Ozan Tufan açıklaması

Beşiktaş’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Ozan Tufan konusunda yönetime rapor sundu.

ransfer sezonu yaklaşırken Beşiktaş’ta da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör koltuğuna Şenol Güneş’in oturmasıyla birlikte yeni bir kimliğe bürünen Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk yarışında yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.

“Ozan Tufan’ı kadromda görmek isterim”

Tecrübeli teknik adamın yönetime, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Ozan Tufan’ı kadromda görmek isterim. Ancak bu transfer ekonomimizi etkileyecekse asla istemem. Ödemeler sekteye uğrayacaksa olmasın. Şartlar uygun olursa istediğim bir oyuncu. Orta sahaya takviye yapmamız şart”

Bursaspor altyapısında yetiştikten sonra 2015 yılında Fenerbahçe’ye 7 milyon Euro’ya transfer olan Ozan Tufan, sonrasında Alanyaspor ve Watford formaları da giydi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe’den İngiltere Ligi ekibi Hull City’ye 3 milyon Euro’ya transfer oldu.

Ozan Tufan’ın Hull City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Yıldız orta saha oyuncusu bu sezon Hull City formasıyla 21 maçta 4 gol attı.