Şenol Güneş’ten tepkilere yanıt

UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Beşiktaş’ın dün Genk ile oynadığı maçtan mağlup ayrılması sonrası taraftarın gösterdiği tepkiye Teknik Direktör Şenol Güneş’ten yanıt geldi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Belçika temsilcisi Genk’e 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçla gruptaki üçüncü maçında ikinci yenilgisini yaşayan Beşiktaş, 3 puanda kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Genk maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Şenol Güneş’in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

“İlk yarı özellikle oyun formatı olarak düşündüğümüz şekilde oynamaya çalışırken, ilk golde taç itirazımız vardı. Rakibin karakteri hızlı hücumdu. Bunları iyi değerlendirebiliyorlar. Oyun olarak kontrollü oynamaya çalışan rakip, golle daha da kontrollü oynamaya çalıştılar. İkinci yarıda da aynı şekilde goller buldular.

İkinci yarı pozisyonlar ürettik ama basit hatalar yaptığımız goller yedik. Bizim için kötü bir oyun, kötü bir sonuç. Takım ilk yarı oyun disiplininden çok kopuktu. Rakip goller bulunca morali ve gücü arttı. Bizim isteklerimiz kontrolsüz olunca düşündüğümüz oyunu sahaya yansıtamadık.”

“TEPKİLERİ, SEVGİLERİ VE BEKLENTİLERİNDEN”

“Tabii, onlar üzüldüler. Üzgünlükleri, sevgilerini ve tepkilerini de abartılı kullanabiliyorlar. Bugün de öyle oldu. Sevdikleri oyunculara tepki göstermeleri, beklentilerinden.”

“TESLİM OLUP, YIKILIP, SAVAŞMAZSAK…”

“Bu kulüp yönetimiyle başkanıyla taraftarıyla bir bütün. Biz bir ekibiz. Kazandığımızda da, kaybettiğimizde de böyledir. Bugün hatalar benimdir.Geçmişi konuşmak yerine ne yapacağımızı konuşmak lazım. İsteğimizi, oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Eleştireceğiz, değiştireceğiz. Bunun altında kalkacağız.

Teslim olup, yıkılıp, savaşmayan bir takım olursanız büyük olamazsınız. Bu mağlubiyetten sonra daha inançlı, daha sabırlı, birlikte gitmemiz gerekiyor. Herkesin takımın başarı için çalışacağını düşünüyorum. Yanlışlar yaparsak daha kötü duruma düşeriz. Bunu yapanlara izin vermemek lazım.”

BASIN TOPLANTISI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının UEFA Avrupa Ligi’nde Genk’e 4-2 mağlup olduğu maçta yedikleri ilk golün ardından oyundan düştüklerini söyledi. Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, taç itirazı yapılan pozisyonda rakibin hızlı atağa çıktığına dikkati çekerek, “Yediğimiz ilk gol sonrası oyun kontrolü, disiplini tamamen dağıldı.” dedi.

Karşılaşmaya iyi başlamadıklarını vurgulayan Güneş, “İkinci yarı daha istekli oynadık. Zaman zaman pozisyonlarımız oldu. Daha çok gol bulabilirdik. Rakibin her hızlı çıkışında pozisyonlar verdik. Bizim için kötü oyun ve sonuç vardı, üzgünüz.” diye konuştu.

Oyuncuların ve yönetim kurulu üyelerinin de üzgün olduğunu vurgulayan Güneş, “Yapacağımız şey teslim olmak değil, savaşarak yeniden ayağa kalkmak.” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ

Yönetime ve oyunculara tepki gösteren taraftarların, Gökhan Gönül ve Gary Medel ile kendisine yönelik destekleriyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu takım başarıyı başkanıyla, yönetimiyle, teknik heyet ve oyuncusuyla yakaladı. Taraftarların güç birliğiyle sinerji oldu. Zaman zaman zor günlerde seyirci destek olmuştur. Zaman zaman yönetim sahip çıkmıştır. Zaman zaman oyuncular kulüplere sahip çıkmıştır. Beşiktaş son yıllarda sıkıntılı süreçlerden geçti. Büyük başarılar geldikten sonra zaman zaman sıkıntılı anlar olabilir.”

Eleştirilerin olabileceğini vurgulayan Güneş, “Ayrım yapmak doğru değil. Başarısızlık varsa teknik heyette önce ben varım, sonra oyuncular… Onlar vitrinde olduğu için tepkilerden olumsuz etkilenir.” yorumunu yaptı.

Taraftarların takıma çok destek verdiği anlar olduğuna dikkati çeken Güneş, şöyle devam etti:

“Taraftarlar bu maçta da umutlandı. Attığımız golden sonra maalesef yediğimiz gol yıkıma neden oldu. Sağduyunun kaybolduğu, söylenenlerin kontrol dışına çıktığı anlar oldu. Sağlıklı bir durum değil. Oyuncular da yönetim de başkan da taraftar da bu takımın parçası. Birbirinden ayırmak olmaz. Ayağa kalkacağız. Taraftara, yönetime, başkana ve bize de ihtiyaç var. Birlikte yapacağız. Olumsuz durumda tam tersini yaparsak daha kötü günler geçiririz. Hem ligde hem Avrupa’da oyun olarak dolayısıyla sonuç olarak iyi olmak istiyoruz.”

FOTOMAÇ