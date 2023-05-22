Şenol Güneş’ten TFF’ye tepki

Beşiktaş’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, ligde yaşananlara değindi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu eleştirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “”Bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig.” dedi.

por Toto Süper Lig’de Beşiktaş, Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar (2), Cenk Tosun ve Gedson Fernandes kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Şenol Güneş, “İlk yarıda yediğimiz gol zaten oyunda neden olmadığımızı gösteren bir gol. Konsantrasyon ve motivasyon sadece bir kelime değil. Topu kullanmada ve rakibi karşılamada hatalarımız oldu. İyi yaptığımız şeyleri eksikleri yaptık. Tacı da çok hızlı kullandılar ve golü yedik. Aynı pozisyonlar faullerde de oldu. İkinci yarıda da bireysel hatalar var. Futbolda bunlar olacak. Hatalar oyunu. Bu yılın en başarılı takımlarından bir tanesi. Hak ettiğimiz bir galibiyet en önemlisi o. Büyük bir takımız. İyi oyuncularımız var. Oyuncu oynadığı oyunun tatminiyle değil, o oyuna bir basamak yaptığını ve zirveye çıkması gerektiğini bildiğinde biz de büyüyeceğiz. İyi bir sonuç deplasmanda. Güzel işler oldu ama eksikler de var.” dedi.

“Bu lig hukuk dışı bir lig”

Şenol Güneş açıklamasında “Bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. Bunu suçlamak için söylemiyorum. 2-3 hafta dinleniyorsunuz, bir maç oynuyorsunuz. Bir takımın puanı yok, oradan 3 puan alıyor. Şu an o şansımız görünmüyor ama Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacak, sonra onların maçı yok. Şampiyon belirlenmiş olacak ve lig onlar için bitmiş olacak. Fenerbahçe yarışa devam etseydi onun da maçı yok. Bir tanesi devam etseydi, diğerinin maçı bitseydi ne olacaktı? Bir hafta maç ne oldu diye bekleyecekti.” dedi.

“Kulübedeki oyuncunun gördüğü penaltı için VAR’a gitmesine gerek yok”

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; “Hakemle ilgili çok konuşmak istemedim ama maç içerisinde ben bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Biraz sağlığım bozuktu herhalde. Midem rahatsızdı. Belki ondan olabilir. Faullerin birçoğunun seyirci baskısı altına verildiğini hissettim. Bizim kulübedeki oyuncunun gördüğü penaltı için VAR’a gitmesine gerek yok.” açıklamasında bulundu.