Şenpazar’da Yangın Kontrol Altına Alındı

İKİNCİ KEZ ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde, daha önce meydana gelen yangının ardından aynı bölgede yeniden bir orman yangını ile karşılaşıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın esnasında bölgede yer alan 5 ahşap samanlık alevlere teslim oldu. Olay, Kastamonu’nun Şenpazar ilçesindeki Kalaycı köyü Uluyazı Mahallesi’nde gerçekleşti.

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde ormanlık alanda, herhangi bir nedenden ötürü yangın patlak verdi. Yangını fark eden vatandaşlar derhal durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak akşam saatlerinde soğutma çalışmaları devam ederken, yeniden bir yangın patlak verdi. Bu yeni yangın, mezarlığın çevresindeki ağaçlara sıçrayarak hızla büyüdü.

EĞİTİM KURUMLARI BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangına müdahale etmek üzere Şenpazar, Cide ve Azdavay ilçelerinden itfaiye ve orman ekipleri bölgeye yönlendirildi. Gelir gelmez, ekiplerin müdahalesiyle yangın hızla kontrol altına alındı. İki farklı yangında toplamda 5 ahşap samanlığın alevlere kapıldığı bilgisi edinildi. Olayın ardından yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.