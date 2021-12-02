Şentop, Duda ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Polonya Devlet Başkanı Duda ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya’nın başkenti Varşova’da Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi. Şentop, “Belarus sınırında yaşanan krizde Polonya ile tam dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak istiyorum” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya’nın başkenti Varşova’da temaslarını sürdürüyor. Şentop, temasları kapsamında Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda tarafından kabul edildi. Şentop, kabulde iki ülke ilişkilerinin 6 asra yayılan mazisinin, siyasi olduğu kadar beşeri bağlarının da temelini oluşturduğunu söyledi. “Tarihte ilişkileri bu kadar uzun soluklu ve yoğun olan çok fazla devlet yoktur” diyen TBMM Başkanı Şentop, “Köklü tarihe dayanan ilişkilerimizin son dönemde her alanda hızla gelişmekte olduğunu görmek sevindirici” ifadesini kullandı.

“2023 yılı başında bu düzeydeki ilk toplantıya ev sahipliği yapmaya İki ülke arasında tesis edilmesi öngörülen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin, iş birliğini daha da derinleştirilip çeşitlendirilmesine katkıda bulunacağını dile getiren Şentop, Türkiye ile Polonya arasında parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi ve ileriye dönük iş birliğinin çerçevesinin çizilmesi bağlamında temasların sürdürülmesinin yararlı olacağına inandığını söyledi.

Türkiye-Romanya-Polonya üçlü iş birliği sürecinin meclis başkanlarını da kapsayacak şekilde güçlendirilmesini desteklediklerini belirten Şentop, “Bu çerçevede 2023 yılı başında bu düzeydeki ilk toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız” diye konuştu.