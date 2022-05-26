Şentop: Ermenistan’la normalleşme süreci tarihi bir fırsat

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan’la başlatılan normalleşme sürecinin tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecini bölge için önemli ve tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Türk Tarih Kurumu tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Van’da Katliam, Yıkım, İşgal: Tehcire Giden Yol’ konulu sempozyuma video mesaj yoluyla katıldı. Şentop, “Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecini bölge için önemli ve tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Özellikle diasporadaki radikal kesimlerin sürece zarar vermesine, ilişkileri zehirlemesine ve Ermenistan’ı esir almasına müsaade edilmemelidir. İlgili bütün aktörleri de yapıcı davranmaya ve söz konusu sürece destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

Osmanlı topraklarında, Anadolu Ermenilerinin tıpkı diğer milletler gibi Türklerle birlikte uzun yıllar boyunca barış ve huzur içinde yaşadıklarını hatta Ermeni toplumunun büyük çoğunluğunun yüksek seviyede ekonomik ve sosyal şartlar altında yaşamlarını idame ettirdiklerinin bilindiğini anlatan Mustafa Şentop, Ermeni çeteler tarafından başlatılan isyanlar neticesinde iç huzurun sağlanması ve masum insanların canlarının korunması yönündeki zaruretten dolayı alınan tehcir kararına ‘soykırım’ demenin mümkün olmayacağını söyledi. Şentop, “Ecdadımız; o günün koşullarında bilfiil devam eden bir isyana ve artarak süren katliamlara karşı alınan bu son derece meşru ve makul kararı uygularken dahi, yüce gönüllülükten, haktan, adaletten ve merhametten taviz vermemiştir” diye konuştu.