Şentop: Milletimiz figüran olmayı reddetmektedir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 14 Mayıs seçimlerine değindi ve milletin figüran olmayı reddedeceğini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Unutmasınlar ki, dışarıdan yapılan bu tür manipülasyonlar, dış müdahale kokan analizler ve Türk milletine bir şeylerin dikte etme girişimleri nafile çabalardır. Aziz milletimiz, uzaktan kumandalı iktidar değiştirme oyunlarının figüranı olmayı her zaman reddetmektedir” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Balkanlar ve Avrupa: Ortak Geçmişten Ortak Geleceğe Uluslararası Konferansı’na katıldı.

Konferansı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ve Kuzey Makedonya Eski Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Gjorge Ivanov da takip etti. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir konuşma yaptı.

“BÖLGENİN İSTİKRARININ KORUNMASININ TÜRKİYE İÇİN ÖNEM ARZ ETTİĞİNİN BİLİNCİNDEYİZ”

Şentop, “Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın küresel ve bölgesel olumsuz etkileri, Balkanlar’da da derinden hissedilmekte ve bölgenin istikrarı açısından önemli bazı riskleri beraberinde getirmektedir.” ifadelerini kullandı. Mustafa Şentop, “Şüphesiz Avrupa Birliği de hem bu risklerin farkında olarak hem de değişen stratejik dengelere karşı yeni bir karşılık oluşturabilme hesaplarını da yaparak bölgenin entegrasyon sürecine hız kazandırmıştır. Samimiyetle yürütüldüğü takdirde bölgenin istikrar ve refahına önemli katkılar sağlayabileceğine inandığımız bu süreci, Türkiye olarak biz de destekliyoruz. Bütün Balkan ülkelerinin en kısa zamanda birlik üyesi olmasını ümit ediyoruz. Bunun yanı sıra, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci başta olmak üzere bölgesel işbirliğine dayalı tüm uluslararası platformların daha etkin bir şekilde çalışmaları için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Ayrıca, Açık Balkan Girişimi gibi bölge ülkelerinin bir yandan kendi aralarında oluşturdukları inisiyatifleri de etkin bir şekilde destekliyor ve bölgesel işbirliğine somut katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Zira bölgenin barış ve istikrarının korunmasının, bölgenin önemli bir parçası olan Türkiye için de son derece önem arz ettiğinin bilincindeyiz.” şeklinde konuştu.